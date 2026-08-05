Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyü küme evlerinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 70 yıldır mezra yollarının asfaltlanmadığını iddia ederek yetkililere çağrıda bulundu. Yolun hâlen toprak olduğunu belirten mahalle sakinleri, geçmiş yıllarda yalnızca geçici bakım çalışmaları yapıldığını, kalıcı asfalt hizmetinin ise bugüne kadar ulaşmadığını öne sürdü. Vatandaşlar, yaptıkları başvuruların ardından yolun çalışma sezonu programına alındığının bildirildiğini, ancak aradan geçen sürede mezra yolunda herhangi bir asfalt çalışması yapılmadığını savundu. Özellikle yağışlı havalarda çamur, yaz aylarında ise yoğun toz nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığını ifade eden vatandaşlar, yolun yerinde incelenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini talep etti.

Vatandaşların iddiasına göre, mezra yolu yaklaşık 60 ila 70 yıldır asfalt hizmeti bekliyor. Ana grup yolunun asfaltlandığını belirten vatandaşlar, mezraya ayrılan bölümün ise tamamen toprak olduğunu dile getirdi.

Köy sakinleri, daha önce ilgili kurumlara yaptıkları başvuruların ardından yolun çalışma sezonu programına alındığının kendilerine bildirildiğini, ancak mevcut durumda asfalt çalışmasının yapılmadığını öne sürdü. Telefonla bilgi almak istediklerinde ise kendilerine, "Biz orayı yaptık, işimiz bitti, git hakkını ara." şeklinde cevap verildiğini iddia ettiler.

Vatandaşlar, yolun yıllardır toprak olması nedeniyle özellikle yağışlı dönemlerde çamur, yaz aylarında ise yoğun toz oluştuğunu belirterek çocukların, yaşlıların ve sürücülerin ulaşımda zorluk yaşadığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden biri, 2009 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapanması sonucu kalp krizi geçiren dedesine sağlık ekiplerinin zamanında ulaşamadığını ve bu olayın aileleri üzerinde derin iz bıraktığını anlattı. Vatandaş, yaşanan bu olayın yol sorununun yalnızca ulaşım değil, acil sağlık hizmetlerine erişim açısından da önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Köy sakinleri, yolun mevcut durumunun yerinde incelenmesini ve yıllardır bekledikleri asfalt çalışmasının bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin açıklama yapması halinde haber güncellenecektir.

Haber: Adıyamanlıar Net

Yunus Yaşar