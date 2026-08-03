Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Zeynep T.'ye, 63 AIA 495 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Zeynep T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.