Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim eğitimi almak üzere yola çıkan 13 yaşındaki iki çocuktan iki gündür haber alınamaması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit'te yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), yakınları tarafından Şırnak merkezdeki Kur'an kursuna gitmeleri için dün sabah saatlerinde Cizre'ye giden servise bindirildi. Çocukların sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştığı öğrenilirken, daha sonra kendileriyle irtibat kurulamadı.

İki gündür çocuklarına ulaşamayan aileler, Şırnak Polis Merkezi Amirliğine başvurarak yardım talebinde bulundu. Yapılan araştırmada çocukların Kur'an kursuna ulaşmadığının belirlenmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri, iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürürken, çocukları gören veya yerleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlardan en yakın emniyet birimine bilgi vermeleri istendi.