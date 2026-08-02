Adıyaman'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Fuar Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Bölge Trafik Şube ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araç, incelemelerin tamamlanmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.