Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 02 AEL 963 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü M.Ç. ile motosiklette bulunan H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.