Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziya E. yönetimindeki 07 AGB 472 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Mustafa S.'ye (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa S., tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.