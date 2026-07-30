Adıyaman'ın Kuştepe köyü mevkiinde çıkan anız yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kuştepe köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye getirilen traktör, müdahale sırasında alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem traktörde hem de anızlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.