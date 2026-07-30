Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde iki grup arasında çıkan baltalı kavga, polis, jandarma ve hastane güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, hastanenin acil servis önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma baltalı kavgaya dönüştü.

Olay sırasında hastanede görevli polis memuru, jandarma personeli ve güvenlik görevlileri kavgaya anında müdahale etti. Görevliler, kavgada kullanılan baltaya el koyarken tarafları tek tek etkisiz hale getirdi.

Kavganın sona ermesinin ardından olay yerine sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.