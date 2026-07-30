Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde elektrik hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın ardından kopan elektrik hattından çevreye saçılan kıvılcımlar geceyi aydınlatırken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde bulunan elektrik hattında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından elektrik hattı koptu. Kopan hattan çıkan kıvılcımlar çevreye yayılırken, dakikalarca süren patlamalar mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri patlayan elektrik kablosuna ve yanında bulunan çam ağacına kontrollü şekilde su sıktı. Yapılan müdahalenin ardından patlama kontrol altına alındı.

Öte yandan, aynı elektrik hattında 22 Ağustos 2024 tarihinde de gece saatlerinde benzer patlamaların yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.