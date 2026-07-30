Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Hasancık mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çevredeki anızlık alana yayıldı. Yangının ağaçlık bölgeye yaklaşması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin ilerlemesini durdurarak yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, ağaçlık alanın zarar görmesi önlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.