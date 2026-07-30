Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 42 DGM 53 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 06 EGN 879 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme sürüyor.