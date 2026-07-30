Adıyaman'da iki motosikletin çarpışmasını önlemek için ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle birlikte devrildi.

Kaza, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Adliye civarında meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mehmet Ali Ç. yönetimindeki 02 APS 652 plakalı motosikletin sürücüsü, ana yolda ilerleyen Şemsettin K. idaresindeki 02 ADM 329 plakalı motosikletle çarpışmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta müdahale edildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.