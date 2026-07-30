Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, Girne Mahallesi'nde işçilerin kaldığı evde meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Yoğun duman nedeniyle balkonda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen iki işçi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.