Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile 11 yaşındaki oğlu, kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki yürüyüş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fadime A. ile oğlu Murat A. (11), bir anda başıboş köpeklerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Panikle kaçmaya başlayan anne ve oğlunu köpekler bir süre kovaladı.

Kovalamaca sırasında yere düşen anne ve oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Düşme sırasında cep telefonları da kırılan anne ile oğlu, kimseden yardım isteyemedi.

Anne ve oğlu daha sonra kendi imkânlarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, başıboş köpeklerle ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istediler.