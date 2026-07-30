Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Altınşehir Mahallesi 3068. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk T. yönetimindeki 02 ADZ 628 plakalı otomobil ile Enver B. idaresindeki 02 ADC 179 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA