2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği başarılı performansla Adıyaman il birincisi olan Muhammed Bera Doğan, Türkiye genelinde de 354'üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Uzun yıllardır Tip 1 diyabetle yaşamını sürdüren Doğan, sağlık sorunlarının eğitim hedeflerine engel olmasına izin vermedi. Sınav hazırlık sürecinde tedavisini aksatmadan planlı ve disiplinli bir çalışma programı uygulayan başarılı öğrenci, azmi ve kararlılığıyla dikkat çekti.

Yakın çevresi tarafından çalışkanlığı ve mücadeleci kişiliğiyle tanınan Muhammed Bera Doğan, elde ettiği dereceyle özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden öğrencilere umut verdi.

Başarısını değerlendiren Doğan, hedeflerine ulaşmasında planlı çalışmanın, sabırlı olmanın ve hiçbir zaman pes etmemenin önemli rol oynadığını ifade etti.

Eğitim camiası da Muhammed Bera Doğan'ın elde ettiği başarıyı, karşılaşılan zorlukların azim ve kararlılıkla aşılabileceğinin güçlü bir örneği olarak değerlendirirken, başarılı öğrencinin üniversite tercihini hangi bölüm ve üniversiteden yana kullanacağı merak konusu oldu.