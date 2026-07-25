Adıyaman kökenli bilim insanı Prof. Dr. Lerna Ekmekçioğlu, dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT) Tarih Bölümü Başkanlığı görevine atandı. 2011 yılından bu yana MIT'de akademik çalışmalarını sürdüren Ekmekçioğlu, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni görevine başladı. Akademik yaşamı boyunca modern Ortadoğu, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye ve Ermeni tarihi üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan Ekmekçioğlu'nun bu göreve getirilmesi, bilim çevrelerinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, MIT tarafından yapılan duyuruyla Prof. Dr. Lerna Ekmekçioğlu, 2023 yılından bu yana Tarih Bölümü Başkanlığı görevini yürüten tarihçi Malick Ghachem'den görevi devraldı.

2011 yılında öğretim üyesi olarak MIT kadrosuna katılan Ekmekçioğlu, McMillan-Stewart Tarih Profesörü unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor. Akademik araştırmalarında modern Ortadoğu, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye, Ermeni tarihi, toplumsal cinsiyet, feminizm, soykırım ve azınlık politikaları üzerine yoğunlaşıyor.

2022-2025 yılları arasında MIT Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı'nın direktörlüğünü de yürüten Ekmekçioğlu, aynı programdaki akademik faaliyetlerine devam ediyor.

MIT Beşerî Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Agustín Rayo, Ekmekçioğlu'nun başarılı bir akademisyen ve deneyimli bir yönetici olduğunu belirterek, Tarih Bölümü'nün güçlü bir akademik anlayışla çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Ekmekçioğlu ise bölümde yakalanan akademik ivmeyi daha ileri taşımayı hedeflediğini belirtti. Öğretim üyelerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemeyi, yeni akademik girişimleri geliştirmeyi, toplumla etkileşimi artırmayı ve tarih araştırmalarının MIT'nin temel misyonundaki yerini daha görünür hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

1979 yılında İstanbul'da doğan Lerna Ekmekçioğlu, Getronagan Ermeni Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra New York Üniversitesi'nde Ortadoğu ve İslam Çalışmaları ile Tarih alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Michigan Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yürüten Ekmekçioğlu, 2011 yılında MIT'nin akademik kadrosuna katıldı.

Prof. Dr. Lerna Ekmekçioğlu'nun editörlüğünü üstlendiği ve kaleme aldığı akademik eserler uluslararası bilim dünyasında ilgi görürken, kimlik, toplumsal cinsiyet ve tarih alanındaki çalışmaları farklı dillere çevrilerek yayımlandı.

Adıyaman kökenli Prof. Dr. Lerna Ekmekçioğlu'nun MIT Tarih Bölümü Başkanlığı görevine getirilmesi, hem akademi dünyasında hem de Adıyaman'da memnuniyetle karşılandı.