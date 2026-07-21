Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih sürecine ilişkin takvim de netleşti.

Adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr ve https://ais.osym.gov.tr adreslerinden, T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sorgulayabiliyor. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Sonuç ekranında puanlar, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları yer alıyor.

2026 YKS değerlendirme sürecinde Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki bir soru ile Matematik testindeki bir soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri buna göre tamamlandı.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre üniversite tercihleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, yayımlanacak 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda elektronik ortamda yapabilecek.

Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını, ilgi alanlarını ve hedefledikleri meslekleri de dikkate alarak tercih listelerini oluşturmalarının önem taşıdığını belirtiyor. Tercih kılavuzunda yer alacak özel koşul ve açıklamaların dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih heyecanı da başladı. Üniversite adayları, tercih sürecini tamamladıktan sonra yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek.