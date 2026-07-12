Adıyaman'da faaliyet gösteren Genç Nesiller Derneği'nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülen proje başvurusu kabul edildi. Proje kapsamında Adıyaman'ın dezavantajlı bölgelerinde bulunan 10 köyde yaşayan, eğitime erişimde zorluk çeken toplam 200 çocuğa eğitim, hukuki farkındalık ve psikolojik destek sağlanacak. Her köyde 20 çocuğun yer alacağı proje, çocukların eğitim süreçlerine katkı sunmayı ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Genç Nesiller Derneği Genel Sekreteri Melike Karaaslan, dernek olarak üç yıldır Adıyaman'da eğitsel, kültürel ve sosyal çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Aydın Doğan Vakfı'na sundukları projenin kabul edilmesinin kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Genel Başkan Hasan Nusret Düşük ise derneğin 6 Şubat depremlerinin ardından kurulduğunu belirterek, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje sayesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşacaklarını ifade etti.

Proje kapsamında 10 köyde toplam 200 çocuğa ulaşılması planlanıyor. Çocuklara eğitim hayatlarında hak temelli konularda bilgilendirme yapılacak. Hukuki süreçleri Genç Nesiller Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Tuba Karababa yürütürken, psikolojik destek çalışmaları gönüllü psikolojik danışman Taha Akdağ tarafından gerçekleştirilecek.

Hasan Nusret Düşük, çocuklara yalnızca eğitim desteği değil, aynı zamanda hukuki farkındalık ve psikolojik destek de sunacaklarını belirterek, projenin hazırlanmasında emeği bulunan Dernek Başkan Yardımcısı ve Proje Sorumlusu Zafer Özoğul, Genel Sekreter Melike Karaaslan, Avukat Tuba Karababa ve Taha Akdağ'a teşekkür etti.

Genç Nesiller Derneği olarak Avrupa Birliği, bakanlıklar ve konsolosluklar tarafından desteklenen yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Düşük, Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarına proje hazırlama konusunda mentörlük desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kendini geliştirmek ve sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almak isteyen gençlere de çağrıda bulunan Düşük, Genç Nesiller Derneği'nin yeni projelerle Adıyaman'a değer katmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE