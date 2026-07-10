2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu sınava 994 bin 358 aday katılırken, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak kayıtlara geçti. İki oturum halinde yapılan sınavda öğrencilere sözel ve sayısal alanlarda toplam 90 soru yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre soruların tamamına doğru cevap veren 452 öğrenci 500 tam puana ulaşarak sınavda en yüksek dereceyi elde etti. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için lise tercih takvimi de netleşti. LGS tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak, 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da gerçekleştirilen 2026 LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladı. Sınava 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Başvuru yapan öğrencilerden 994 bin 358'i sınava katıldı. MEB verilerine göre sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti.

Merkezî sınav, Türkiye'de 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okulda gerçekleştirildi. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde öğrenciler sınava girdi.

İki oturum halinde uygulanan sınavda öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi.

Açıklanan sınav sonuçlarına göre 452 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler tercih işlemlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.