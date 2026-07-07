Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen “Bilim Kafe Buluşmaları”, yaşam boyu öğrenme, sağlıklı yaşlanma ve beyin sağlığı konularını toplumla buluşturdu. Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde “Hayatın her yaşında öğrenmek mümkün!” temasıyla gerçekleştirilen programda, Tazelenme Üniversitesinin ileri yaştaki bireylerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine yönelik çalışmaları anlatıldı. Programın devamında beyin sağlığının korunması, zihinsel faaliyetlerin yaşam kalitesine katkısı ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uzman akademisyenlerin sunum ve söyleşileriyle gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar, merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara sorma imkânı buldu.

Tazelenme Üniversitesinin Çalışmaları Anlatıldı

Programın ilk bölümünde Adıyaman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Semiha Aydın Özkan, “Tazelenme Üniversitesi Tanıtım Sunumu”nu gerçekleştirdi.

Sunumda Tazelenme Üniversitesinin kuruluş amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi. İleri yaştaki bireylerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan üniversitenin çalışmaları ile eğitim faaliyetleri katılımcılara aktarıldı.

Beyin Sağlığını Koruma Yolları Paylaşıldı

Programın ikinci bölümünde Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Altun, “Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin: Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin yaşam kalitesine katkısı ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler hakkında bilgi paylaşıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği programda bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması ele alındı. Katılımcılar, merak ettikleri konulara ilişkin sorularını uzmanlara yöneltti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara belge takdim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: PERRE