Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yenimahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi, ilk mezunlarını verdi. Kasım 2025'te hizmete açılan kampüste eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törende karne ve mezuniyet belgeleri sahiplerine teslim edilirken, miniklerin kep attığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Törene katılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin karne ve mezuniyet belgelerini takdim ederek ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, düzenlenen oyunlarla öğrenciler ve veliler keyifli anlar yaşadı.

Programda konuşan Başkan Tutdere, göreve geldiklerinde kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal yatırımları artırma sözü verdiklerini belirterek, Yenimahalle Çocuk Kampüsü'nün bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Tutdere, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kreş ve gündüz bakımevi yatırımlarının süreceğini belirten Tutdere, Yeşilyurt Gündüz Bakımevi'nin hizmet vermeye devam ettiğini, Sümerevler Kreşi'nde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, Altınşehir Kreş ve Gündüz Bakımevi projesinin ise planlama sürecinde olduğunu açıkladı.

Yenimahalle Çocuk Kampüsü'nün yaz döneminde de eğitim faaliyetlerini sürdüreceği belirtilirken, program öğrencilerin karne ve hediyelerini almasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.