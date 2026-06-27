Adıyaman'ın Besni ilçesinde apartman avlusunda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Musa K'ya ait 44 FZ 615 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.