AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Özhan, uzun yıllar boyunca beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen sanatçının Türk sinemasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına taziyelerini iletti.

Milletvekili Hüseyin Özhan, yayımladığı mesajda Kadir İnanır'ın Türk sinemasında ve Yeşilçam'da unutulmaz eserler bıraktığını ifade etti.

Özhan mesajında, "Türk sinemasının dev çınarlarından, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Beyaz perdede hayat verdiği karakterlerle, duruşuyla ve sanatıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.