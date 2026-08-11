Adıyaman'daki ulusal düzeyde zincir şeklinde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerinde, tüketicilere sunulan gıdaların içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılması zorunluluğu uygulanmaya başladı.

Yeni düzenlemeyle tüketiciler, tüketecekleri gıdaların enerji ve kalori değerlerinin yanı sıra ürünlerde kullanılan bileşenler ile alerjen bilgilere de ulaşabilecek. Bilgiler, işletmeler tarafından menülerde sunulabileceği gibi karekod (QR kod) ve dijital ekranlar üzerinden de tüketicilerin erişimine açılabilecek.

Düzenlemenin kentte etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, ulusal düzeyde zincir olarak faaliyet gösteren lokanta, restoran ve benzeri toplu tüketim işletmeleri, il müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince ziyaret edildi.

Ziyaretlerde işletme yetkililerine yeni düzenlemenin kapsamı ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilirken, tüketicilerin gıdaların içeriği ve alerjen maddeler konusunda doğru ve kolay ulaşılabilir bilgiye erişmesinin önemi anlatıldı.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin kentte etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Akkan, 'Tüketicilerimizin bilinçli tercih yapabilmesini sağlayan bu uygulamanın ilimizde etkin şekilde uygulanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' diye konuştu.

İl müdürlüğü ekiplerinin, yeni düzenlemeye ilişkin bilgilendirme ve kontrol çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.