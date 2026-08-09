Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ilişkin açıklamaları, Adıyaman'ın hızlı tren ağına dahil edilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı. 142 kilometrelik Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın 2028 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflenmesiyle Ankara, Kayseri ve İstanbul arasındaki ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalması planlanıyor. Adıyaman açısından ise bu gelişmenin Gölbaşı-Adıyaman-Kahta demiryolu bağlantısının güçlendirilmesi ve ulusal demiryolu ağına bağlanması için değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın Ankara-Sivas YHT hattıyla entegre edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki yaklaşık 7 saatlik seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya, İstanbul-Kayseri ulaşımının ise yaklaşık 5 saate düşürülmesi hedefleniyor.

Bu gelişmenin Adıyaman açısından da yeni ulaşım imkânlarının önünü açabileceği belirtiliyor. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta demiryolu bağlantısının güçlendirilerek ulusal hızlı tren ağına entegre edilmesi halinde kentin önemli ulaşım koridorlarına erişiminin artırılabileceği ifade ediliyor.

Adıyaman'ın hızlı tren ağına bağlanması için Gaziantep üzerinden kurulabilecek bağlantının da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Böyle bir bağlantının kentin Güneydoğu Anadolu'daki demiryolu ulaşımında daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Adıyaman'ın hızlı tren projelerinde yer alabilmesi için kentin milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerinin ortak çalışma yürütmesi çağrısı yapılıyor. Bu kapsamda Gölbaşı-Adıyaman-Kahta demiryolu bağlantısının hızlı tren ağına entegrasyonunun gündeme alınması ve Gaziantep ile diğer bölgesel demiryolu koridorlarına bağlantı konusunda Ankara'da girişimlerde bulunulması isteniyor.

Hızlı tren bağlantısının Adıyaman'a ulaşımın yanı sıra turizm, ticaret, eğitim ve sanayi alanlarında da yeni imkânlar sağlayabileceği değerlendiriliyor. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep gibi önemli merkezlerle ulaşımın hızlanmasının kentteki ekonomik ve sosyal hareketliliğe katkı sunabileceği ifade ediliyor.

Türkiye'nin hızlı tren ağı genişlerken Adıyaman'ın da bu ulaşım sisteminin dışında kalmaması gerektiği belirtiliyor. Kentin hızlı tren bağlantısının sağlanması için milletvekillerinin ve yerel yöneticilerin ortak bir irade ortaya koyarak girişimlerde bulunması çağrısı yapılıyor.