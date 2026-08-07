Gazeteci-Yazar Abdurrahman Akçal, Adıyaman'da son dönemde kent yaşamını etkileyen motosiklet grupları ile sokakta mendil satan çocuklara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yetkililere çağrı yaptı. Akçal, hem trafik güvenliği hem de çocukların korunmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Akçal, sıcak havaların etkisiyle kent merkezinde grup halinde dolaşan motosikletlerin vatandaşlar arasında rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'a çağrıda bulunan Akçal, Kent Meydanı, Filistin Caddesi ve Gökkuşağı Caddesi gibi yoğun noktalarda motosiklet gruplarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini ve vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini dile getirdi.

Açıklamasında kentte sayıları arttığı belirtilen mendil satan çocuklara da değinen Akçal, özellikle sıcak havalarda küçük yaştaki çocukların sokaklarda çalıştırılmasının sosyal açıdan dikkatle ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi. Çocukların korunması ve sokakta çalıştırılmalarının önlenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerinin daha etkin görev üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Akçal'ın açıklamalarında dile getirilen değerlendirmeler, kentte güvenlik ve sosyal konulara ilişkin çağrı niteliği taşırken, vatandaşların da bu alanlarda gerekli çalışmaların yapılmasını beklediğini belirtti.