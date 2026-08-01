Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Eş Başkanları Rengin Hüsniye Kılınç ve İbrahim Halil Aydın, sendikanın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, SES'in yalnızca 30 yıllık bir sendika değil, 36 yıllık emek, demokrasi ve örgütlenme geleneğinin taşıyıcısı olduğu belirtilerek, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın köklerinin 1990'lı yılların başında sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin oluşturduğu öncü sendikal yapılara dayandığı belirtilirken, "Bugün yalnızca 30 yıllık bir sendikayı değil, 36 yıllık onurlu bir emek, demokrasi ve dayanışma mücadelesini selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eş Başkanlar Rengin Hüsniye Kılınç ve İbrahim Halil Aydın, SES'in kuruluşundan bu yana baskılar, sürgünler, gözaltılar, ihraçlar ve çeşitli engellemelere rağmen mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, sendikanın "Hak verilmez, mücadele ile alınır" anlayışıyla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Mesajda, mücadele sürecinde yaşamını yitiren sendika üyeleri, faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybeden emekçiler, KHK süreçlerinde yaşamını yitiren kamu çalışanları ile deprem ve pandemi döneminde görev başında yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de anıldı.

Açıklamada ayrıca sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışanların karşı karşıya bulunduğu sorunlara değinildi. Sağlık hizmetlerinde yaşanan yapısal sorunlar, çalışma koşulları, şiddet, mobbing, angarya çalışma, liyakat ve özlük haklarıyla ilgili değerlendirmelere yer verilerek, kamusal, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmeti anlayışının savunulmaya devam edileceği ifade edildi.

SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanları, emekçilerin haklarının korunmasının örgütlü mücadeleyle mümkün olacağını belirterek, sendikanın kuruluşundan bugüne katkı sunan tüm kurucu, yönetici, temsilci ve üyelere teşekkür etti. Açıklama, sendikanın 30. kuruluş yıl dönümü kutlamasıyla sona erdi.