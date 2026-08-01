Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, İndere TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsünü durdurmak isteyen polis ekipleri, sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine takibe başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin dur ihtarına uymamak başta olmak üzere ilgili trafik ihlalleri kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.