Adıyaman'da aşırı yüklenme nedeniyle kopan elektrik telinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Altınşehir Mahallesi 30160 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte klima ve soğutucuların yoğun kullanımı enerji hatlarında aşırı yük oluşturdu. Bu sırada enerji nakil hattında meydana gelen arıza sonucu kopan elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar otluk alanı tutuşturdu.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.