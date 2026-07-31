Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 2 Temmuz 2026 tarihinde oynanan Gölbaşı Belediyespor-Bethesna Spor 2. Amatör Lig yarı final karşılaşmasına ilişkin yaptığı incelemeyi tamamladı. Kurul, Gölbaşı Belediyespor'un yaptığı itirazı haklı bularak Bethesna Spor hakkında 3-0 hükmen mağlubiyet kararı verdi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 29 Temmuz 2026 tarihli kararında, Bethesna Spor'un esame listesinde yer alan Mustafa Özbey ile Mehmet Seyhan isimli 2011 doğumlu futbolcuların, 2025-2026 Sezonu Yerel Amatör Lig Statüsü'nün 23/4 maddesine aykırı şekilde müsabakada yer aldığı belirtildi. Kurul, yapılan inceleme sonucunda Gölbaşı Belediyespor'un itirazını kabul ederek, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca Bethesna Spor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Disiplin Kurulu ayrıca, Bethesna Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Çalışan hakkında da savunması dikkate alınarak Yerel Amatör Lig Statüsü ile Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükümleri doğrultusunda 1 ay hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına hükmetti. Cezanın 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren infaz edileceği bildirildi.

Kararın ardından Gölbaşı Belediyespor da kamuoyuna yaptığı açıklamada, itirazlarının hiçbir kulübü hedef almak amacı taşımadığını, amaçlarının Türkiye Futbol Federasyonu talimatları doğrultusunda adil rekabetin ve fırsat eşitliğinin sağlanması olduğunu vurguladı. Kulüp, kendi bünyelerinde de 2011 doğumlu sporcular bulunduğunu ancak statü hükümlerine eksiksiz uyduklarını ifade ederek, amatör futbolda kuralların tüm kulüpler için eşit şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Gölbaşı Belediyespor, açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarına teşekkür ederken, final karşılaşmasının tarih ve programının önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

Haber: Emin Tezerdi

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