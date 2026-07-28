Adıyamanlı güreşçiler, katıldıkları Türkiye şampiyonaları ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde kazanılan şampiyonluklar, ikincilikler ve diğer dereceler, Adıyaman'ın güreşteki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü de sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyamanlı sporcuların ata sporu güreşte gösterdiği başarının kent adına gurur verici olduğunu belirtti.

Elüstü, "Ata sporumuz güreşte Adıyamanlı gençlerimizin elde ettiği bu anlamlı başarılar bizleri son derece mutlu etti. Azmi ve kararlılığıyla rakiplerini geride bırakan sporcularımız geleceğin şampiyonlarıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kadın Güreşçilerden Önemli Dereceler

Damla Akdağ, Minikler Türkiye Şampiyonası 46 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Kübra Selin Turgut, U-17 Yeşilay Türkiye Kupası 43 kiloda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Aleyna Çokgezer, Okul Sporları Gençler B Kategorisi'nde Türkiye ikincisi olurken, Uluslararası Zafer Turnuvası'na davet edilerek milli sporcu unvanı kazandı.

Mehir Altınkaynak ise Minikler Türkiye Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladı.

Erkek Sporcular Da Kürsüde Yer Aldı

U13 kategorisinde Mehmet İdacı Türkiye üçüncüsü, Emir Talha ise Türkiye beşincisi oldu.

U12 kategorisinde Abdulfettah İdacı Türkiye ikinciliği elde etti.

U11 kategorisinde Şerif Ali Danış, Grekoromen 44 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Ali Çetin Türkiye üçüncüsü, Muhammed Çağan Yılmaz ise Türkiye beşincisi oldu.

U10 kategorisinde Ömer Malik Boybay Türkiye üçüncülüğünü kazanırken, Ahmet Eymen Soyal, Nizameddin Babacan ve Yusuf Eren Arslan Türkiye beşincisi olarak organizasyonu tamamladı.

U9 kategorisinde Duhan Yılmaz serbest stilde Türkiye ikincisi, grekoromen stilde Türkiye üçüncüsü olurken, Ahmet Boybay Türkiye beşinciliği elde etti.

Adıyamanlı sporcular, farklı yaş kategorilerinde kazandıkları derecelerle hem kenti başarıyla temsil etti hem de gelecek organizasyonlar öncesinde umut verdi.