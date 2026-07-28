Ankara'nın Çankaya ilçesinde müstehcen içerikli eğlenceler düzenlendiği iddia edilen bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya'da faaliyet gösteren "Sixtiees Pub" isimli işletme takibe alındı.

CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi sonucunda işletmede müstehcen içerikli ve genel ahlaka aykırı eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz Cumartesi günü adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 ve 227/2 maddeleri kapsamında işlem yapılarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.