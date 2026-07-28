Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araç, yol kenarında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada araçta bulunan 3 genç kız yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaat çukuruna düşen otomobilde bulunan 3 genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.