Gaziantep'te baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Tartışma sırasında bıçaklanan 42 yaşındaki İbrahim Aksoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, baba gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy (60) ile oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy'un, oğlu İbrahim Aksoy'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İbrahim Aksoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Seyit Ahmet Aksoy hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki asayiş gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz.