Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını gece saatlerinde gökyüzünü alevlerin ışığıyla kapladı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bağcılar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevreye yayılmaması için çalışma yürüttü. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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