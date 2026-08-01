Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli, son bir yılda muhtarlığa ulaşan boşanma tebligatlarında dikkat çeken bir artış yaşandığını belirterek, boşanmaların nedenlerinin araştırılması için ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 160 bin 136 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olan Bağcılar Mahallesi'nde, muhtarlığa her gün çok sayıda resmi evrak ulaşıyor. Bu evraklar arasında aile mahkemelerinden gelen boşanma tebligatlarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Boşanma sürecindeki vatandaşlar ise avukat masrafları nedeniyle muhtarlıktan fakirlik belgesi talebinde bulunuyor.

İki dönemdir mahalle muhtarlığı görevini yürüten Şeyhmus Şirdenli, belge işlemleri sırasında birçok ailenin boşanma sürecinde olduğunu öğrendiğini belirtti. İmkân bulduğu durumlarda çiftlerle görüştüğünü ve bazı aileleri boşanmaktan vazgeçirdiğini ifade eden Şirdenli, yetişemediği durumlar için kurumların daha fazla çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Günde yaklaşık 15 boşanma tebligatı geldiğini dile getiren Şirdenli, evliliklerin kısa sürede sona ermesinin hem aile yapısını hem de çocukları olumsuz etkilediğini belirtti. Gençlerin evlilikten uzaklaşmaya başladığını ifade eden Şirdenli, boşanmaların nedenlerinin araştırılması ve çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Boşanmaların sosyal ve ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Şirdenli, ilgili kurumların ailelerle birebir görüşerek sorunların kaynağını tespit etmesinin önem taşıdığını belirtti. Bazı çiftlerin iletişim yoluyla yeniden bir araya gelebildiğini ifade eden Şirdenli, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.