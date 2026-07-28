Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 kilo toz esrar ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 20 olay tespit edilirken, 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Operasyonlar sonucunda 144 kilo toz esrar ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.