Diyarbakır’da yaya güvenliğinin artırılması amacıyla trafik ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalarda, sürücülerin yaya önceliği kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, kentin farklı noktalarında teknolojik sistemlerin de kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, güvenli trafik akışının sağlanması ve yayaların can güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde uygulamalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kentin farklı noktalarında KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi), insansız hava araçları ve trafik ekipleri aracılığıyla yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem yaya güvenliği hem de trafik düzeni açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “İlimiz kara yollarında yayalarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce, şehrin farklı noktalarında KGYS, İnsansız Hava Araçları ve trafik ekiplerimiz aracılığıyla yayalara yol vermeyen araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.