Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 47 ACB 233 plakalı tır şarampole devrildi. Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolu Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 47 ACB 233 plakalı tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.