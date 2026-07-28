Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'ın sanayi altyapısını güçlendirecek Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis başvurularının başladığını açıkladı. Çevre dostu üretim anlayışıyla planlanan OSB'nin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracata önemli katkılar sunması hedefleniyor.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, uzun süren hazırlık çalışmalarının ardından Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi'nin ön tahsis aşamasına ulaştığını belirtti.

Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi'nin modern altyapısı, sürdürülebilir sanayi yaklaşımı ve stratejik konumuyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunacağını ifade eden Torunoğlu, projenin Adıyaman'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Torunoğlu, "Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgemiz, sadece yeni yatırım alanları oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda ilimizin ekonomik kalkınmasına, istihdamın artırılmasına ve sanayimizin rekabet gücünün yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yatırım yapmak, üretmek ve Adıyaman'ın büyümesine katkı sunmak isteyen tüm girişimcilerimizi Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgemize davet ediyoruz. ATSO olarak yatırımcılarımızın her aşamada yanında olmaya devam edeceğiz. Kuyulu Yeşil OSB'nin ilimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ön tahsis başvurularının, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nın 2. katında bulunan Kuyulu OSB Başvuru Ofisi'nde kabul edildiği bildirildi.

Modern üretim anlayışı, çevreci yaklaşımı ve güçlü altyapısıyla hayata geçirilen Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi'nin, önümüzdeki yıllarda bölgenin önemli yatırım merkezlerinden biri olması hedefleniyor.