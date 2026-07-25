Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla hasar gören, eksilen ve kullanım ömrünü tamamlayan trafik uyarı levhalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkeziyle birlikte İndere TOKİ, Örenli TOKİ, Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm alanlarını da kapsayan çalışmalarla sürücü ve yayaların daha güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Zabıta Müdürlüğü Trafik Sinyalizasyon Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hasarlı ve kullanılamaz durumdaki trafik levhaları tek tek belirlenerek yenileriyle değiştiriliyor.

6 Şubat depremlerinde zarar gören, daha sonraki süreçte meydana gelen trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen levhalar, belirlenen program doğrultusunda yenileniyor.

Çalışmalar yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmıyor. Depremin ardından oluşturulan yeni yerleşim alanlarında da eksik veya hasarlı trafik uyarı levhaları yenilenerek sürücülerin ve yayaların güvenli şekilde yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda İndere TOKİ ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm bölgelerinde levha yerleştirme ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem, trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören trafik levhalarının ekipler tarafından yenilendiğini belirtti.

Tutdere, "Depremin ardından kentimizde birçok trafik uyarı levhası zarar gördü. Sonrasında yaşanan trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle de çeşitli noktalardaki levhalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla ekiplerimiz eksik ve hasarlı tüm trafik uyarı levhalarını yeniliyor." dedi.

İndere ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm bölgelerinde trafik güvenliğine ayrı önem verdiklerini ifade eden Tutdere, daha güvenli ve düzenli bir ulaşım için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak : PERRE