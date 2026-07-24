Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asfalt, freze, kaldırım ve bordür çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapıyı yenilemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahallede asfalt serimi öncesi freze uygulamaları, yol bakım ve onarım, kaldırım ile bordür yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yeni asfalt serimi öncesinde yol yüzeylerini hazırlayan ekipler, Yeni Mahalle, Siteler Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve Kayalık Mahallesi'nde freze çalışmaları yaparak yolları asfalt serimine hazır hale getiriyor. Öte yandan Malazgirt Mahallesi, Kayalık Mahallesi, Sümerevler Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi, Alitaşı Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Yeni Mahalle ve Güzelevler Mahallesi'nde kaldırım parke ile bordür bakım ve onarım çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını hızla tamamladıklarını belirtti. Vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek amacıyla planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tutdere, 'Asfalt serimi, yol bakım ve onarım, kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarımızı kentimizin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, Adıyaman'ın her mahallesinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Yaz dönemi boyunca ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.