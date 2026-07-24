Adıyaman'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, vali yardımcıları, bağımlılıkla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde uyuşturucu başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Özellikle gençlerin bağımlılıktan korunmasına yönelik sürdürülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon çalışmaları ile önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan koruyucu ve önleyici projeler ele alındı. Kurum temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilirken, kurul üyeleri de mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.