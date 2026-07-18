Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Sinema Gecesi etkinliği, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çobanlı TOKİ Konutları'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, canlı çocuk şarkıları ve açık havada film izlemenin keyfini yaşarken birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir akşam geçirdi.

Etkinliğe katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi ve etkinlik boyunca çocukların sevincine ortak oldu.

Başkan Hallaç, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşmasına büyük önem veriyoruz. Onların mutlu olduğu, aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebildiği programlarımız artarak devam edecek' dedi.

Program kapsamında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken, çeşitli oyun ve eğlencelerle keyifli anlar yaşandı. Kahta Belediyesi tarafından etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine Patlamış mısır, Dondurma, soğuk içecekler ile çeşitli ikramlar sunuldu.

Çocukların yüzlerindeki tebessümün geceye damga vurduğu etkinlikte aileler de çocuklarıyla birlikte açık havada sinema izlemenin mutluluğunu yaşadı. Yoğun ilgi gören program, hem çocuklardan hem de vatandaşlardan tam not aldı.