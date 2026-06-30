Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları hız kazandı.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, frezeleme, zemin iyileştirme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda aralıksız devam ettiğini belirtti.

İlçenin ana ulaşım güzergâhlarında sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Hallaç, yılların yıprattığı yolları etaplar halinde yenilediklerini söyledi. Hallaç, ulaşım ağını daha modern, güvenli ve uzun ömürlü hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak (Oduncular Caddesi) ile Fırat ve Atatürk mahallelerini birbirine bağlayan Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Üniversite yolunda gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları da bitirilerek hizmete açıldı.

Öte yandan Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde sathi asfalt serimi tamamlanırken, Karşıyaka Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Girne Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi ile Karşıyaka Mahallesi Gazi Caddesi'nde freze ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Yavuz Selim Mahallesi 5028 ve 5030 numaralı sokaklarda ise zemin güçlendirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapılacağı bildirildi.

Çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanabileceğini belirten Başkan Hallaç, ilçenin birçok noktasında yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade ederek vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Hallaç, 'İlçemizi daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Çalışmalar süresince yaşanan geçici rahatsızlıklardan dolayı hemşehrilerimizden özür diliyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum' dedi.