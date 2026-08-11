Ağır Bilançodan Parıldayan Geleceğe

Türkiye, on yıllardır süregelen terör sarmalı yüzünden sadece binlerce insanını kaybetmekle kalmadı; ekonomik, sosyal ve jeopolitik potansiyelinin de önemli bir kısmını bu mücadeleye feda etti. Bugün "Terörsüz Türkiye" vizyonunu konuşmak, yalnızca bir güvenlik meselesini ele almak değil; bu ülkenin yarınlarını, refahını ve küresel konumunu yeniden tanımlamak anlamına geliyor. Geçmişin ağır bilançosunu doğru okumak, yarın elde edilecek kazanımların büyüklüğünü anlamak için şarttır.

Dünün Ağır Faturası: Maddi ve Manevi Kayıplar

Terörün Türkiye’ye maliyeti değerlendirildiğinde ilk akla gelen rakamlar olsa da, en derin yara şüphesiz kaybedilen canlar ve sönen ocaklardır. On binlerce yurttaşımızın, güvenlik görevlimizin şehit olması ve gazilerimizin varlığı, ülkenin sosyo-psikolojik dokusunda derin izler bıraktı.

İşin ekonomik boyutuna bakıldığında ise devasa bir tabloyla karşılaşırız:

Trilyon Dolarlık Kaynak Transferi: Doğrudan askeri harcamalar, operasyonel giderler, savunma sanayii yatırımları ve bölgedeki güvenlik altyapısı için harcanan kaynakların toplamının 1,5 ila 2 trilyon doları bulduğu tahmin edilmektedir. Bu devasa sermaye, terör olmasaydı eğitime, sağlığa, yüksek teknolojiye ve altyapı projelerine aktarılabilirdi.

Doğrudan askeri harcamalar, operasyonel giderler, savunma sanayii yatırımları ve bölgedeki güvenlik altyapısı için harcanan kaynakların toplamının 1,5 ila 2 trilyon doları bulduğu tahmin edilmektedir. Bu devasa sermaye, terör olmasaydı eğitime, sağlığa, yüksek teknolojiye ve altyapı projelerine aktarılabilirdi. Bölgesel Gelişmişlik Farkı: Terör tehdidi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özel sektör yatırımları yıllarca ulaşamadı. Fabrikaların açılamaması, sermaye kaçışı ve istihdam yetersizliği, bölgeler arası gelişmişlik farkını derinleştirdi.

Terör tehdidi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özel sektör yatırımları yıllarca ulaşamadı. Fabrikaların açılamaması, sermaye kaçışı ve istihdam yetersizliği, bölgeler arası gelişmişlik farkını derinleştirdi. Turizm ve Ticaret Kayıpları: Güvenlik riski algısı, Türkiye'nin sınır hatlarındaki ticareti durma noktasına getirdi; Doğu ve Güneydoğu'nun muazzam tarihsel, kültürel ve doğal turizm potansiyelini âtıl bıraktı.

Güvenlik riski algısı, Türkiye'nin sınır hatlarındaki ticareti durma noktasına getirdi; Doğu ve Güneydoğu'nun muazzam tarihsel, kültürel ve doğal turizm potansiyelini âtıl bıraktı. Beyin Göçü ve Sosyal Sermaye: Bölgedeki nitelikli insan kaynağı ve genç nüfus, güvenlik endişeleri ve imkânsızlıklar nedeniyle metropollere ya da yurt dışına göç etmek zorunda kaldı.

Yarının Kazanımları: Terörsüz Bir Türkiye Neler Vadeder?

Terörün tamamen gündemden çıktığı bir Türkiye, zincirlerini kıran ve tüm enerjisini kalkınmaya odaklayan bir ülke demektir. Bu yeni dönemin getireceği başlıca kazanımları şöyle özetleyebiliriz:

1. Ekonomik Şahlanış ve Bölgesel Yatırım Atılımı Güvenlik riskinin sıfırlandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yatırımcılar için yeni bir cazibe merkezine dönüşecektir. Teşvik paketlerinin gerçek karşılığını bulmasıyla bölgede fabrikalar yükselecek, işsizlik oranları hızla düşecektir. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkta terör yüzünden boşaltılan veya erişilemeyen yaylaların üretime açılması, gıda güvenliğine ve enflasyonla mücadeleye doğrudan katkı sağlayacaktır.

2. Bütçede Refah Payı ve Kalkınma Önceliği Savunma ve güvenlik bütçesine ayrılan devasa payların kademeli olarak makul seviyelere çekilmesi, devlet bütçesinde ciddi bir rahatlama yaratacaktır. Buradan tasarruf edilecek kaynaklar; Ar-Ge faaliyetlerine, eğitim reformlarına, sağlık altyapısına ve yeşil enerji dönüşümüne yönlendirilebilir. Bu durum, doğrudan vatandaşın yaşam kalitesine ve alım gücüne yansıyacaktır.

3. Turizmde Rekorlar ve Kültürel Canlanma Mardin'den Kars'a, Hakkari dağlarından Şanlıurfa'ya kadar tüm bölge, uluslararası doğa ve kültür turizminin odak noktası haline gelecektir. Doğu Ekspresi ile başlayan turizm dalgası, bölge geneline yayılarak milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayacaktır.

4. Toplumsal Huzur ve Güçlü İç Barış Terörün yarattığı kutuplaştırıcı iklimin sona ermesi, toplumsal dokuyu onaracak ve iç barışı pekiştirecektir. Aidiyet duygusunun güçlenmesi, ortak geleceğe olan inancı artıracak ve Türkiye'nin en büyük gücü olan insan kaynağını ortak bir hedef etrafında birleştirecektir.

5. Jeopolitik Güç ve Jeoekonomik Merkez Olma İmkânı Sınırlarında ve kendi içinde terör tehdidini tamamen bertaraf etmiş bir Türkiye, bölgesel bir istikrar adası olarak öne çıkar. Ortadoğu, Kafkaslar ve Avrupa arasındaki ticaret koridorlarının (örneğin Kalkınma Yolu Projesi) güvenliği pekişir; Türkiye, enerji ve lojistik merkezi olma rolünü çok daha güçlü bir şekilde üstlenir.

Sonuç olarak, terör Türkiye’ye sadece geçmişini ve parasını değil, gelecekte atabileceği dev adımları da kaybettirdi. Ancak terörsüz bir Türkiye; Doğu'suyla Batı'sıyla üreten, müreffeh, küresel rekabette öne çıkan ve toplumsal huzuru yakalamış bir ülke demektir. Bu hedef, yalnızca bir güvenlik başarısı değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yazacağı en büyük kalkınma hikayesidir.