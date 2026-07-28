İstanbul merkezli olarak İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda ortak çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, liderliklerini yurt dışında bulunan ve haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan kişilerin yönettiği organize silahlı suç örgütleri hedef alındı. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen yapılanmaların deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve tehdit başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.