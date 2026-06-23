Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Adil Aslan, evinin önünde ölü bulundu. Tepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önündeki korkuluklarda hareketsiz halde bulunan Aslan için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olay, Çermik ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Gelen bilgiye göre, evinin önündeki korkuluklarda Adil Aslan'ı hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Adil Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aslan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen Adil Aslan'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.