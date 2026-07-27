Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda aralarında gazeteci Mürsel Acay'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, gazeteci Acay'ın atardamarına isabet eden kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir ciğercide meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında lokantada müşteri olarak bulunan gazeteci Mürsel Acay ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Mürsel Acay'ın, kurşunlardan birinin atardamarına isabet etmesi nedeniyle ameliyata alındığı bildirildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.